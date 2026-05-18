Lorenzo Salvetti ha vinto la venticinquesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. La finale si è svolta questa settimana, con Salvetti che ha ottenuto la vittoria tra gli altri concorrenti in gara. Dopo la conclusione del programma, l’artista ha dichiarato di voler seguire una strada musicale ispirata a grandi artisti come Baglioni e Dalla. La sua vittoria è stata annunciata durante la diretta televisiva, con un pubblico che ha applaudito il risultato.

È Lorenzo Salvetti il vincitore della venticinquesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Il giovane cantante ha conquistato il pubblico nella finalissima del programma, superando il ballerino Alessio al televoto. Per lui in palio 150mila euro in gettoni d’oro. Emozionato subito dopo la proclamazione, Salvetti ha raccontato di aver vissuto un’esperienza intensa e inaspettata: “Sono entrato con molte paure e non pensavo di arrivare fino in fondo”. Ancora una volta un cantante trionfa ad ‘Amici’, il format reality che sforna talenti della nuova industria della musica. Il 18enne guidato da Lorella Cuccarini, nel talent show di Canale 5 ha divulgato già tre singoli inediti: Stupida vita, Prima di te e dopo, Dimmelo tu. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Lorenzo Salvetti, il vincitore di ‘Amici’ insegue una carriera all’insegna di Baglioni e Dalla

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