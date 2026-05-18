Ieri sera, la finale della venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha visto la vittoria del cantautore Lorenzo Salvetti, che ha battuto il ballerino Alessio Di Ponzio nello scontro decisivo. La vittoria ha generato diverse reazioni sui social network, dove alcuni utenti si sono espressi in modo critico nei confronti della decisione della giuria. La serata si è conclusa con l’annuncio del risultato e l’applauso del pubblico presente in studio.

Ieri sera, il cantautore Lorenzo Salvetti ha vinto la venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi, battendo nello scontro finale il ballerino Alessio Di Ponzio. Un successo che arriva dopo un percorso lungo e impegnativo sotto l’ala di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Il giovane talento non è un volto sconosciuto; nel 2024, infatti, era stato uno dei finalisti di X Factor 18, classificandosi quarto dietro ai Patagarri, ai Les Votives e alla vincitrice Mimì Caruso. Chi è Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici 25. Classe 2008, è originario della provincia di Verona, e ha iniziato a studiare pianoforte, chitarra e canto barocco già all’età di otto anni, frequentando scuole di musical e teatro; la sua solida preparazione tecnica gli ha consentito di diplomarsi al Liceo Musicale Campostrini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lorenzo Salvetti ha vinto Amici, ma il web ha qualcosa da dire a riguardo

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