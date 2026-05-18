Lorenzo Salvetti, giovane cantautore di 18 anni proveniente da Verona, ha conquistato il titolo di vincitore di Amici 2026. La decisione è stata presa attraverso il voto del pubblico durante la finalissima dello show, che ha visto il ragazzo affermarsi sugli altri concorrenti in gara. La serata si è svolta in modo tradizionale, con esibizioni dei finalisti e votazioni finali. La vittoria di Salvetti rappresenta il risultato di una lunga fase di selezioni e prove che si sono svolte nel corso dell’ultimo anno.

Il pubblico ha parlato e la risposta è stata chiara: Lorenzo Salvetti vince Amici 2026. Il 18enne di Verona, già finalista di X Factor nel 2024, ha conquistato il titolo della venticinquesima edizione del talent di Maria De Filippi battendo il ballerino Alessio Di Ponzio nell’ultimo televoto della serata del 17 maggio. Un trionfo costruito passo dopo passo, spesso controvento, che porta a casa anche un montepremi da 150.000 euro in gettoni d’oro. Indice. Chi è Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici 25. Da X Factor ad Amici: un percorso tutt’altro che lineare. La finale di Amici 2026: come ha vinto Lorenzo Salvetti. Gli inediti e il primo album in arrivo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Lorenzo Salvetti è il vincitore di Amici 2026: il cantautore veronese che ha battuto tutti

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Lorenzo Salvetti è il vincitore di Amici25

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