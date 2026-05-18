Il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti, sarà Diego Armando Maradona nel nuovo musical 'El Diego'. Un kolossal teatrale che fonde sport, mito e narrazione emotiva tra Napoli e leggenda mondiale. La società Patagonia Group ha annunciato ufficialmente l'avvio della nuova opera musicale Maradona - El Diego - il sogno, una leggenda, un destino, un kolossal teatrale destinato alla stagione 2027 e pensato per diventare uno degli appuntamenti più attesi nei teatri italiani ed europei. Al centro dell'interesse mediatico c'è la partecipazione di Lorenzo Salvetti, fresco vincitore di Amici 25, che interpreterà Diego Armando Maradona, trasformandosi nel cuore narrativo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lorenzo Salvetti di Amici 25 interpreta Maradona: il musical che unisce calcio e leggenda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amici 25 - Lorenzo - La donna del mio amico

Sullo stesso argomento

Lorenzo Salvetti vince Amici 25, commento di Achille Lauro: “Che bello vederti crescere”Lorenzo Salvetti è il vincitore di Amici 25 e Achille Lauro, suo mentore, commenta il trionfo dell’artista nello show di Canale 5.

Amici 25, vince Lorenzo Salvetti: “Dedico il premio ai miei genitori, i primi a credere in me, e ai miei amici che mi hanno aiutato a superare momenti un po’ brutti”È il cantautore Lorenzo Salvetti a trionfare alla 25esima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, aggiudicandosi il primo premio da 150mila euro in...

Lorenzo Salvetti vince Amici 2026: la reazione di Achille Lauro al trionfo del suo ex pupillo x.com

Chi è Lorenzo Salvetti: dalla finale di X Factor al trono di AmiciLorenzo Salvetti vince Amici 25: il talento veronese classe 2008 incanta tutti con la sua sensibilità, superando le fragilità del passato e trasformandosi in una vera stella della musica ... skuola.net

Chi è Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 2026 ed ex finalista di X Factor 2024Nella prima puntata dei Live Show, a seguito dell’esibizione sulle note di Margherita, uno dei pezzi più amati di Riccardo Cocciante, Lorenzo si è aggiudicato scherzosamente il titolo di young Coccia ... tg24.sky.it