Lorenzo il vincitore di Amici | Dopo X Factor temevo il pregiudizio Un duetto con Achille Lauro? Magari

Lorenzo, 18 anni di Verona, si è aggiudicato la vittoria nella versione 25 di Amici di Maria De Filippi, superando i favoriti Emiliano e Alessio, entrambi ballerini e considerati tra i principali candidati alla finale. In un’intervista, il giovane cantautore ha raccontato di aver temuto il pregiudizio dopo la partecipazione a X Factor e ha espresso il desiderio di collaborare con Achille Lauro in futuro. La gara si è conclusa con una vittoria in rimonta, confermando il suo talento e la crescita durante il percorso.

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Fra il predestinato, Emiliano, e il favorito, Alessio, due ballerini, ha vinto Amici 25 di Maria De Filippi in rimonta Lorenzo, 18 anni, veronese, cantautore. Forse un predestinato che se l’era presa comoda, dopo il quarto posto in finale a X Factor nel 2024, nella squadra di Achille Lauro. Lorenzo Salvetti corona un po’ sorpreso un’edizione di talenti normali ma concreti, quelli funzionali al racconto ma solidi, i ballerini, anche il classico Nicola, che sembrava la categoria più forte, e i cantanti, tutti musicisti ed autori, finalmente diversi fra loro, da Elena ad Angie. https:www.quotidiano.netmagazinespettacolipagelle-finale-amici25-tu8h091z Lorenzo, una bella frittata ruspante fra i dischi di papà, De Gregori, Tenco, Battisti, Dalla, Baglioni, e gli ascolti suoi, Nigiotti, Cremonini, Fulminacci, Iosonouncane, Fabri Fibra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lorenzo, il vincitore di Amici: “Dopo X Factor temevo il pregiudizio. Un duetto con Achille Lauro? Magari” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LORENZO SALVETTI VINCE AMICI: IL RAGAZZO CHE HA SCONFITTO LE PAURE! Sullo stesso argomento Amici, il retroscena sul vincitore Lorenzo Salvetti: spunta il messaggio di Achille LauroIeri, 17 maggio 2026, su Canale 5 è andata in onda la puntata finale della 25esima edizione di Amici. Amici 2025, chi è il vincitore Lorenzo Salvetti: da X Factor al trionfo(Adnkronos) – Lorenzo Salvetti, cantante e polistrumentista di 18 anni originario di Verona, è il vincitore assoluto della venticinquesima edizione... Chi è Lorenzo Salvetti vincitore di Amici 2026: la balbuzie, X Factor con Achille Lauro e ora il trionfo nel talent di Maria De Filippi x.com Lorenzo, il vincitore di Amici: Dopo X Factor temevo il pregiudizio. Un duetto con Achille Lauro? MagariIl 18enne veronese Lorenzo Salvetti ha superato i ballerini Emiliano e Alessio: Sono cresciuto con Pink Floyd e Bennato, mi piacciono anche Bresh e Olly. Dopo X Factor volevo rimettermi subito in gio ... msn.com [SPOILER] La Promessa: anticipazioni dall'11 al 16 maggio! Don Lorenzo interessato ad Angela? reddit Lorenzo Salvetti vincitore di Amici, la reazione di Achille Lauro è virale | ContentissimoLorenzo Salvetti ha vinto questa edizione di Amici e tutti lo ricordano ad X Factor, quando a fargli da coach c'era Achille Lauro. Ecco la sua reazione. ilsussidiario.net