Recentemente, una sentenza di un Tribunale ha riconosciuto la validità di un circuito di vendita di abiti e accessori di marca a prezzi inferiori rispetto ai negozi outlet ufficiali. Questo tipo di vendita, definita “look all’asta”, rappresenta un’alternativa per chi cerca prodotti di marca a costi più bassi. La decisione giudiziaria conferma la legittimità di questo metodo, distinguendolo da pratiche che potrebbero essere considerate scorrette o contraffatte.

Un’ alternativa allo shopping di abiti e accessori firmati ma a prezzo inferiore a quello del miglior outlet? La offre la legge e la certifica un Tribunale. Cambiare look è gradevole e per qualcuno anche importante per sentirsi meglio. Certo è costoso e se il capo desiderato è pure firmato sono decine di euro da investire anche online. Ma non è sempre così. Le vendite giudiziarie spesso regalano occasioni inaspettate e comunque sono curiose da visitare di persona e online, indipendentemente che alla fine si acquisti qualcosa oppure no. L’ultimo caso è la vendita 1650 paia di scarpe da uomo a prezzi d'occasione, provenienti da un “fallimento”, che si possono provare e acquistare con possibilità di pagamento in contanti, bancomat o carte di credito in un punto vendita fisico a Concorezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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