Oggi in Lombardia si prevede il passaggio di temporali che interesseranno diverse zone nel pomeriggio, con alcune aree che potrebbero essere colpite più intensamente. Successivamente, si prevede un cambiamento con l’arrivo di un anticiclone atlantico che farà risalire le temperature, portando valori attorno ai 25 gradi sulla pianura. Le aree interessate dai temporali sono state indicate in modo dettagliato, mentre il clima più caldo si manterrà nel prosieguo della giornata.

? Punti chiave Dove colpiranno esattamente i temporali previsti per questo pomeriggio?. Come influenzerà l'anticiclone atlantico le temperature della pianura lombarda?. Quando arriverà il picco massimo di calore previsto per la settimana?. Perché la neve continuerà a cadere sulle Alpi nonostante il rialzo termico?.? In Breve Lunedì 18 maggio nevica sulle Alpi fino a quota 1800 metri.. Martedì 19 maggio previsti isolati piovaschi con lieve incremento termico.. Mercoledì 20 maggio possibili rovesci tra Orobie e Valtellina.. Il salto termico influenza cicli biologici e attività agricole locali.. Lunedì 18 maggio 2026, la Lombardia affronta un mattino di nuvolosità irregolare mentre le temperature iniziano una risalita verso i 25 gradi previsti per fine settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: temporali oggi e poi arriva il caldo con 25 gradi

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