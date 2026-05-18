L' Oltretorrente si racconta | tornano i tour gratuiti nel cuore autentico di Parma

L'Oltretorrente, uno dei quartieri più storici di Parma, riapre le sue porte a cittadini, famiglie e visitatori attraverso un programma di tour guidati gratuiti. Le visite permettono di esplorare le zone più rappresentative e significative di questa parte della città, nota per il suo patrimonio storico e la sua atmosfera autentica. L'iniziativa si svolge in diversi momenti della settimana, offrendo l'opportunità di conoscere da vicino la storia e le caratteristiche di una delle aree più caratteristiche di Parma.

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