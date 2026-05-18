Lo spogliatoio Fabregas | Lottiamo fino alla fine È un capolavoro applausi a tutti

Cesc Fabregas dopo la vittoria crede anche nell’impresa e punta il quarto posto. "E’ stata una grandissima prestazione, i ragazzi sono stati eccezionali, per applicazione e mentalità. Abbiamo fatto la storia del Como, un capolavoro: possiamo arrivare a 71 punti e sperare in una qualificazione per la Champions. La squadra ha giocato con tutta la voglia e la fame per portare a casa il successo e sarà così anche questa settimana. Tutti volevano vincere: i giocatori, i tifosi e la città, è un grande traguardo anche a livello personale. Voglio lo stesso contro la Cremonese, dobbiamo giocarci tutte le nostre possibilità, può succedere di tutto".... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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