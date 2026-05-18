lo sguardo alla filiera del luxury retail

Nel settore del lusso, le aziende puntano a espandersi attraverso aperture di nuovi negozi e a consolidare le attività già esistenti, cercando di rafforzare la presenza sul mercato. Allo stesso tempo, molte realtà del settore si concentrano sull’integrazione verticale, gestendo direttamente diverse fasi della produzione e distribuzione. L’obiettivo è controllare più segmenti della catena commerciale, garantendo maggiore efficienza e qualità lungo tutta la filiera delle operazioni di vendita al dettaglio di prodotti di alta gamma.

CRESCERE per linee esterne, rafforzare l’integrazione verticale e presidiare l’intera filiera delle luxury retail operations. È questa la traiettoria di Brandart, gruppo nato nel Duemila a Busto Arsizio e oggi guidato dal ceo, Massimo Paloni, che ha chiuso il 2025 con 250 milioni di euro di ricavi, dopo i 230 milioni del 2024, con un obiettivo dichiarato di medio periodo: raggiungere quota 500 milioni. Un percorso accelerato anche dall’ingresso, nel 2023, di Tikehau Capital, che ha acquisito il 25% del capitale, sostenendo una strategia di aggregazione mirata. Tre le operazioni completate dall’arrivo del fondo francese, l’ultima delle quali rappresenta un passaggio chiave nella trasformazione industriale del gruppo: l’acquisizione di Terotecna, realtà pugliese con 100 dipendenti e sede a Galatina, in provincia di Lecce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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