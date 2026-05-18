Livorno sorpreso alla guida di uno scooter senza casco e mentre usa il cellulare | multato
A Livorno, un uomo è stato sanzionato dopo essere stato fermato dai carabinieri mentre guidava uno scooter senza casco e utilizzava il cellulare. I controlli effettuati dai militari si sono concentrati sulle principali vie di circolazione e zone considerate a rischio, con l’obiettivo di prevenire episodi di microcriminalità. Durante le operazioni sono state identificate diverse infrazioni, con alcune persone multate per violazioni del codice della strada. Nessun altro dettaglio sui soggetti coinvolti o sulle eventuali conseguenze legali.
Numerosi sono stati i controlli dei carabinieri di Livorno finalizzati alla vigilanza delle principali vie di comunicazione e delle aree sensibili, in ottica di prevenzione contro la microcriminalità. All'esito delle attività, un 30enne di origine straniera è stato denunciato per detenzione ai. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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