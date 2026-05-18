Livorno 460 studenti ai 4 Mori | il grande coro sulla resilienza
A Livorno, circa 460 studenti si sono riuniti presso il teatro dei Quattro Mori per un evento dedicato alla resilienza. Durante la manifestazione, sono stati presentati progetti in cui l'intelligenza artificiale è stata impiegata per interpretare e rappresentare le emozioni. Le storie degli atleti paralimpici sono state scelte come esempio per descrivere le sfide superate e la forza di volontà. L'iniziativa ha coinvolto studenti e insegnanti in un momento di confronto e riflessione sulle tematiche di resistenza e determinazione.
? Domande chiave Come hanno usato l'intelligenza artificiale per raccontare le emozioni?. Perché le storie degli atleti paralimpici sono state scelte come guida?. Cosa hanno imparato i bambini più piccoli sulla gentilezza attraverso il gioco?. Come trasformeranno i ragazzi queste lezioni in azioni concrete quotidiane?.? In Breve Progetto annuale nato dalla collaborazione tra Istituto Bartolena, Liceo Enriques e Università di Firenze.. Coinvolgimento totale di 460 studenti dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria.. Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte dei ragazzi per elaborare le testimonianze raccolte.. Evento conclusivo programmato per martedì 19 maggio 2026 presso il Teatro 4 Mori. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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