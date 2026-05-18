Livorno 460 studenti ai 4 Mori | il grande coro sulla resilienza

A Livorno, circa 460 studenti si sono riuniti presso il teatro dei Quattro Mori per un evento dedicato alla resilienza. Durante la manifestazione, sono stati presentati progetti in cui l'intelligenza artificiale è stata impiegata per interpretare e rappresentare le emozioni. Le storie degli atleti paralimpici sono state scelte come esempio per descrivere le sfide superate e la forza di volontà. L'iniziativa ha coinvolto studenti e insegnanti in un momento di confronto e riflessione sulle tematiche di resistenza e determinazione.

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