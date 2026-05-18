A Lodi, una discussione tra camionisti sul volume della voce è degenerata in una situazione più seria. Un uomo di 35 anni, originario di un paese dell'Est Europa, è stato denunciato dalle forze dell’ordine dopo aver minacciato un collega e aver portato con sé un coltello. Durante il controllo, i militari hanno notato che l’uomo emanava un forte odore di alcol. L’intera scena si è svolta in un parcheggio, dove si sono verificati i fatti.

È stato indagato un camionista romeno di 35 anni per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e minacce a seguito di un alterco avvenuto in un parcheggio per mezzi pesanti a Lodi. L’uomo, fermato dagli agenti delle Volanti della Questura, è stato trovato in possesso di un coltello dopo la segnalazione di una lite tra colleghi. La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112. La segnalazione riguardava un acceso alterco tra due camionisti in un parcheggio per automezzi pesanti situato sulla SS9, in località Cascina Carazzina, a Lodi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lite tra camionisti sul volume della voce degenera a Lodi, 35enne nei guai: emanava un forte odore di alcol

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