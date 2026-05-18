In Italia si discute della guida del dialogo tra l’Unione Europea e i paesi del Golfo. Un rappresentante politico del Partito Popolare Europeo ha commentato la situazione, sottolineando che non si può fare affidamento esclusivamente su un consulente esterno, facendo riferimento a una figura nota per il ruolo di mediatori e interlocutori. La conversazione riguarda l'importanza di un coinvolgimento diretto e più strutturato per mantenere un dialogo efficace tra le parti interessate.

“Il dialogo con il Golfo? Non si può pensare che sia sempre l’eterno consulente esterno Tony Blair, sotto traccia, a occuparsi di tenere insieme i puntini di questi tentativi molto interessanti. Serve piuttosto qualcuno che abbia la collocazione storica e geografica importante accanto al carattere politico. Mi auguro sia l’Italia”. Lo dice a Formiche.net l’eurodeputato del Ppe Massimiliano Salini, membro della delegazione all’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo secondo cui Roma è la naturale regista del nuovo foro di collaborazione e confronto tra Mediterraneo e Golfo, il Vertice Gcc-Med, proposto da Giorgia Meloni a Navarino in occasione del vertice di sabato scorso. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Italia guidi il dialogo Ue-Golfo. Salini (Ppe) spiega come

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