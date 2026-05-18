L’Iran presenta il nuovo piano Trump giudica l’offerta insufficiente | Nessuna concessione Teheran sa cosa accadrà a breve

Da secoloditalia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Iran ha annunciato un nuovo piano, ma il governo statunitense lo ha giudicato insufficiente, definendolo come una mancanza di concessioni. Il portavoce di Teheran ha dichiarato che il paese è consapevole di cosa accadrà a breve, senza specificare ulteriori dettagli. Nel frattempo, le diplomazie del Golfo sono incerte sulla possibilità di una tregua, mentre l'ex presidente degli Stati Uniti ha pubblicamente commentato, lasciando intendere che il tempo per le trattative si sta esaurendo.

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“ Tregua o non tregua ”, il dubbio pervade le cancellerie del Golfo mentre Donald Trump scandisce pubblicamente il conto alla rovescia per Teheran. «Per l’Iran il tempo sta scadendo, ed è meglio che si muovano rapidamente, altrimenti di loro non resterà più nulla. IL TEMPO È UN FATTORE DECISIVO», ha scritto domenica il presidente americano su Truth Social, poche ore dopo che Teheran aveva trasmesso ai mediatori pakistani una nuova versione del piano negoziale in 14 punti destinato agli Stati Uniti. “Non sono aperto a concessioni, l’Iran sa cosa accadrà a breve”, scandisce adesso in un’intervista al New York Post. La partita Washington-Teheran. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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