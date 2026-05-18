L' Iran ha risposto all' ultimatum di Trump

L'Iran ha inviato una comunicazione agli Stati Uniti in risposta alle modifiche apportate da Washington al piano di risoluzione del conflitto. La risposta iraniana si concentra sulle proprie osservazioni riguardo alle recenti decisioni statunitensi. Il governo iraniano ha confermato di aver condiviso le proprie posizioni e considerazioni ufficiali in merito alle modifiche proposte. La comunicazione si inserisce in un quadro di tensioni tra le due parti, con risposte e osservazioni che si susseguono da entrambe le nazioni.

L'Iran ha comunicato le proprie osservazioni agli Stati Uniti in risposta alle modifiche apportate da Washington al piano di risoluzione del conflitto. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esamil Baqaei, sottolineando che i colloqui tra i due Paesi sono in corso con. 🔗 Leggi su Today.it

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Iran, scade lultimatum di Trump. Idf: iraniani non prendete i treni

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