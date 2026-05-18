L'Iran è ufficialmente in ritiro in Turchia | la FIFA rassicura sui Mondiali gli Stati Uniti no

Dopo circa un mese dall'inizio dei Mondiali 2026, la partecipazione della nazionale iraniana resta incerta. L’Iran ha avviato ufficialmente il ritiro in Turchia, mentre la FIFA ha comunicato nuove garanzie sulla sicurezza e la regolare disputa del torneo. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazioni riguardo alla situazione, senza però influenzare ufficialmente il programma dei Mondiali. La vicenda mantiene alta l’attenzione sullo sviluppo delle prossime settimane.

A distanza di un mese dall'inizio dei Mondiali 2026 la presenza della nazionale iraniana non è ancora certa: il ritiro in Turchia è iniziato ufficialmente e dalla FIFA sono giunte nuove garanzie. Ma la ripresa delle ostilità militari minano nuovamente tutto e gli Stati Uniti tacciono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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