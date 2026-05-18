L' Iran apre a congelamento programma nucleare e allo spostamento dell' uranio in Russia

L'Iran ha dichiarato di essere disposto a congelare temporaneamente il suo programma nucleare e a trasferire l’uranio in Russia. Questa proposta avviene in un momento di tensione crescente con gli Stati Uniti, con il governo americano che ha intensificato le critiche e mantenuto una retorica dura nei confronti del regime iraniano. La possibilità di un ritorno alle ostilità si fa più concreta, mentre i negoziati non hanno ancora prodotto un accordo definitivo, lasciando sospese le prospettive di un’intesa duratura.

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Possibile ripresa delle ostilità tra gli Stati Uniti e la Repubblica islamica dell'Iran. La retorica incendiaria di Trump contro il regime degli ayatollah e il mancato raggiungimento di un accordo fanno pensare che il periodo di tregua si stia avvicinando sempre di più alla sua conclusione. Stando a quanto dichiarato dai media americani, il Pentagono avrebbe preparato una lista di nuovi obiettivi da colpire. Intanto, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, nella recente proposta inviata agli Usa Teheran avrebbe accettato un lungo periodo di congelamento del proprio programma nucleare, a condizione che l'uranio arricchito venga trasferito in Russia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Iran apre a congelamento programma nucleare e allo spostamento dell'uranio in Russia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Iran e bomba atomica: la minaccia nucleare imminente di cui parla Trump è reale Sullo stesso argomento Scontro nucleare: l’Iran sfida Trump sul controllo dell’uranioLa gestione delle scorte nucleari di Teheran è al centro di un acceso confronto diplomatico dopo che il portavoce del ministero degli Esteri... La Corea del Nord accelera il programma nucleare, quasi pronto un nuovo centro per arricchire l’uranioLa Corea del Nord sta accelerando il suo programma nucleare: secondo quanto emerso da recenti immagini satellitari, è stata ultimata la costruzione... L'Iran guarda a una nuova fonte di energia nel profondo dello Stretto di Hormuz reddit #Trump, nel viaggio di ritorno dalla Cina, sull'Iran apre a una sospensione del programma nucleare di Teheran per 20 anni, ma non esclude esplicitamente nuovi attacchi. Il Nyt: Usa e Israele pronti a riattaccare dalla prossima settimana x.com Trump minaccia Teheran: Per loro il tempo stringe. E il Pentagono prepara una lista di obiettiviIl presidente americano ha incontrato il team della sicurezza nazionale per discutere sul proseguimento della campagna militare contro la Repubblica islamica. I negoziati sembrano essersi definitivame ... msn.com Trump: La Cina non fornirà armi all'Iran. Teheran apre Hormuz alle navi di PechinoLa Cina non aiuterà l'Iran. E' il risultato che Donald Trump annuncia nella giornata dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping a Pechino. Il presidente degli Stati Uniti archivia il meeting co ... adnkronos.com