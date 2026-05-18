L' Inter Club festeggia il 21° scudetto e la 10a Coppa Italia a Palazzolo

Da udinetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter Club Palazzolese, dedicato al giocatore della Grande Inter, Tarcisio Burgnich, celebrerà il ventunesimo scudetto e la decima Coppa Italia conquistati dalla squadra. Le vittorie sono state ottenute contro il Napoli e il Milan in campionato e contro la Lazio in Coppa Italia. La celebrazione si svolgerà a Palazzolo, coinvolgendo i sostenitori neroazzurri in un evento dedicato ai successi più recenti del club.

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L'Inter Club Palazzolese, intitolato al giocatore friulano della Grande Inter, Tarcisio Burgnich, festeggerà il ventunesimo scudetto dei neroazzurri e la 10a Coppa Italia, vittorie di grande autorità sulle ormai tradizionali avversarie, Napoli e Milan per la Serie A e la Lazio in Coppa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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