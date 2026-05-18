L'Inferno di Dante raccontato da Luca Ward nel Metaverso dal 23 maggio a Napoli
Dla 23 maggio al 9 agosto al PalaEden di Fuorigrotta la mostra immersiva Dante: Inferno, con la voce di Luca Ward e l'esplorazione dei gironi nel Metaverso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Complimenti al gruppo Ex capriccio per aver completato L'inferno di Dante al 100% in 57 minuti! L'INFERNO DI DANTE Questa stanza è un luogo di redenzione, dove potrete salvare la vostra anima e proteggervi dalle tentazioni del Diavolo stesso. Attravers facebook
L’Inferno di Dante potrebbe aver immaginato l’impatto di un asteroide 500 anni prima che gli scienziati lo comprendessero x.com
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