L'Inferno di Dante raccontato da Luca Ward nel Metaverso dal 23 maggio a Napoli

Dla 23 maggio al 9 agosto al PalaEden di Fuorigrotta la mostra immersiva Dante: Inferno, con la voce di Luca Ward e l'esplorazione dei gironi nel Metaverso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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