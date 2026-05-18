L'Inferno di Dante raccontato da Luca Ward nel Metaverso dal 23 maggio a Napoli

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dla 23 maggio al 9 agosto al PalaEden di Fuorigrotta la mostra immersiva Dante: Inferno, con la voce di Luca Ward e l'esplorazione dei gironi nel Metaverso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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