L’incubo di mezzogiorno Crollo Juve Champions appesa a un miracolo

Nelle ore più calde della giornata, la Juventus si trova in una situazione critica che mette a rischio la qualificazione in Champions League. La squadra ha subito una pesante sconfitta che complica notevolmente il cammino nella competizione, lasciando molti dubbi sulla sua capacità di mantenere il livello richiesto per i più alti traguardi europei. La situazione si presenta difficile anche nel campionato italiano, dove le difficoltà si sono fatte evidenti e alimentano incertezza sul futuro immediato.

Sotto il sole di mezzogiorno evaporano quasi del tutto i sogni di Champions della Juve, e di pari passo l’idea che questa Signora sia davvero una squadra di alto livello: in Italia, figurarsi fuori dai nostri confini. Il tracollo prende forma in uno Stadium che rimane senza parole, e che dal bagaglio emotivo di un momento inatteso riesce solo a trovare la forza per fischiare. La Fiorentina ha onorato al meglio l’impegno, con la forza dei nervi distesi. Ha vinto con merito, danzando su incertezze bianconere che nemmeno Spalletti è riuscito a debellare, soprattutto in occasione degli impegni in cui il successo era semplicemente l’unica opzione possibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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