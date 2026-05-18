L' importanza di una gestione attenta delle risorse verso un futuro sostenibile

Nel 2025, la multiutility ha registrato un nuovo record di investimenti, raggiungendo la cifra di oltre 94,7 milioni di euro. Questa somma corrisponde a circa 162 euro per ogni abitante assistito. I dati evidenziano un impegno consistente nel sviluppare progetti e infrastrutture per garantire una gestione più efficiente delle risorse, con l’obiettivo di prepararsi a un futuro più sostenibile. La crescita degli investimenti riflette l’attenzione dell’azienda verso il miglioramento dei servizi e la tutela ambientale.

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