L' importanza di una gestione attenta delle risorse verso un futuro sostenibile
Nel 2025, la multiutility ha registrato un nuovo record di investimenti, raggiungendo la cifra di oltre 94,7 milioni di euro. Questa somma corrisponde a circa 162 euro per ogni abitante assistito. I dati evidenziano un impegno consistente nel sviluppare progetti e infrastrutture per garantire una gestione più efficiente delle risorse, con l’obiettivo di prepararsi a un futuro più sostenibile. La crescita degli investimenti riflette l’attenzione dell’azienda verso il miglioramento dei servizi e la tutela ambientale.
Il 2025 ha segnato, per ETRA, un nuovo primato: gli investimenti hanno superato i 94,7 milioni di euro, pari a 162 euro per ogni abitante servito dalla multiutility. Un dato che racconta non solo la solidità finanziaria dell'azienda, ma anche la scelta strategica di restituire valore al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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