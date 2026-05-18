L’illogicità dell’economia spiegata ai gatti

Un ingegnere e direttore generale di una fabbrica per la lavorazione del ferro è stato tra i primi a spiegare un concetto complesso dell’economia in modo semplice, usando un esempio che coinvolge i gatti. La sua idea è stata quella di rendere comprensibile un sistema spesso considerato complicato attraverso un’immagine quotidiana. La sua spiegazione ha attirato l’attenzione di molte persone che hanno trovato interessante il modo in cui ha semplificato i principi di base del funzionamento economico.

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Ingegnere e direttore generale di una fabbrica per la lavorazione del ferro, fu tra i primi ad avere l’idea di applicare la matematica all’economia, si convinse però poi che così non poteva spiegare tutto, elaborò nuove teorie altrettanto rivoluzionarie per dare conto del comportamento umano e della politica, ma a 70 anni osservando dalla Svizzera l’Europa sconvolta dalla Grande Guerra si convinse che gli unici interlocutori validi potevano essere i gatti. $ il quadro che emerge da Guerra e propaganda. Piccolo manuale di controinformazione: titolo che questa edizione di Settecolori (pag. 200,16 euro) dà al diario che Vilfredo Pareto aveva scritto tra il 4 aprile e il 18 maggio del 1918 a Céligny, piccola località sul Lago di Ginevra dove poi sarebbe morto il 19 agosto 1923, e dove è sepolto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L’illogicità dell’economia spiegata ai gatti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Marie Neurath, la scienza spiegata ai ragazzini Ep. 446 – Ughetto e la Resistenza spiegata ai ragazziniGiovani, liberi, partigiani di Michela Ponzani, De Agostini Lo zaino del partigiano di Tatjana Giorcelli e Pino Pace, Il battello a vapore/Piemme Il...