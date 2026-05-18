Like identità e senso | focus sui giovani ai tempi dei social

Giovedì 28 maggio alle 18 si svolgerà un incontro pubblico presso l’Auditorium Santa Maria della Neve di Riparo, a Reggio Calabria. Il tema affrontato sarà l’impatto dei social media sui giovani, con particolare attenzione a come le piattaforme digitali influenzino l’identità e la percezione di sé. L’evento si concentrerà su discussioni e riflessioni riguardanti l’uso dei social, senza interventi di figure pubbliche o istituzionali, offrendo uno spazio di confronto aperto e diretto.

Giovedì 28 maggio alle ore 18,all’Auditorium Santa Maria della Neve di Riparo, a Reggio Calabria, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Like, identità e senso. Cosa cercano davvero i giovani”, un importante appuntamento di riflessione e dialogo dedicato alle nuove generazioni, al loro rapporto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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The identity crisis nobody talks about in your 20s

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