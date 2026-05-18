LIGHTS OUT di Navessa Allen | Recensione

Lights Out é il primo libro della trilogia Into The Darkness (ogni libro racconta una storia diversa) di Navessa Allen, pubblicato in Italia da Mondadori e tradotto da Daniela Rossetti. Trama. Aly Cappellucci ha trovato il suo kink ideale: gli uomini mascherati online. Niente supera la fantasia di un maschio tatuato e col volto coperto che le dà la caccia. Ma non avrebbe mai immaginato che un messaggio inviato da ubriaca avrebbe trasformato quei sogni in realtà. Josh Hammond ha trascorso la sua vita evitando le luci della ribalta, ma il suo personaggio online è un’altra storia: ha milioni di follower, ma solo una gli interessa, Aly. Insieme, Aly e Josh vivono i loro desideri più oscuri. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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