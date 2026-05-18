L’Idf sequestra le barche della Flotilla in rotta verso Gaza

Soldati dell’Idf hanno sequestrato le imbarcazioni della Flotilla mentre si trovavano al largo delle acque di Cipro. I media israeliani hanno riferito che l’operazione ha coinvolto diverse navi della Global Sumud Flotilla, che si dirigevano verso Gaza. La notizia è stata confermata senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento o sul numero di imbarcazioni coinvolte. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali persone a bordo o alle motivazioni dell’azione.

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