L’Idf sequestra le barche della Flotilla in rotta verso Gaza
Soldati dell’Idf hanno sequestrato le imbarcazioni della Flotilla mentre si trovavano al largo delle acque di Cipro. I media israeliani hanno riferito che l’operazione ha coinvolto diverse navi della Global Sumud Flotilla, che si dirigevano verso Gaza. La notizia è stata confermata senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento o sul numero di imbarcazioni coinvolte. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali persone a bordo o alle motivazioni dell’azione.
Soldati dell’Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, secondo quanto riportano i media israeliani. Un commando della marina militare israeliana avrebbe abbordato una delle navi della Flotilla, partita dalla Turchia con circa 50 imbarcazioni dirette verso Gaza. Poco prima, il ministero degli Esteri di Israele aveva scritto su X, riferendosi alla missione della Flotilla: «Ancora una volta, una provocazione fine a sé stessa: un’altra cosiddetta “flottiglia di aiuti umanitari” senza alcun aiuto umanitario. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza e invita tutti i partecipanti a questa provocazione a cambiare rotta e a tornare immediatamente indietro». 🔗 Leggi su Laverita.info
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