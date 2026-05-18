Liceo Pieralli | arriva la carriera Alias per gli studenti trans
Il liceo Pieralli ha approvato l’attivazione di un percorso chiamato “carriera Alias” destinato agli studenti trans. La delibera, approvata dal consiglio d’istituto, prevede modifiche nei registri di classe per consentire agli studenti di scegliere un nome diverso da quello anagrafico. La decisione è arrivata dopo che alcuni membri del consiglio hanno sostenuto la necessità di rispettare l’identità di genere degli studenti. Non sono stati resi noti i nomi delle persone coinvolte nel processo decisionale.
? Punti chiave Come cambieranno i registri di classe dopo questa decisione?. Chi ha spinto il consiglio d'istituto ad approvare la delibera?. Perché questa misura è già stata applicata all'Università di Perugia?. Dove si spingerà la battaglia degli studenti per l'inclusione regionale?.? In Breve Delibera approvata dal Consiglio d'Istituto il 14 maggio 2026 a Perugia.. Iniziativa proposta da Altrascuola e dai rappresentanti studenteschi del liceo.. Modello già applicato dall'Università degli Studi di Perugia per la gestione documentale.. Obiettivo estendere la prassi a tutti gli istituti della provincia e dell'Umbria.. Il Consiglio d’Istituto... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Dopo il caso dello studente trans discriminato a scuola, la carriera alias arriva al liceo AristofaneApprovata al liceo Aristofane la carriera alias dopo l'ultimo Consiglio d'Istituto: nei giorni scorsi Fanpage.
Leggi anche: Carriera Alias Disco verde al Liceo Pieralli: "La nostra scuola garante dei diritti di tutti"
Approvata la carriera Alias al Liceo Assunta Pieralli http://ow.ly/RsqO106yARu #tuttoggi #ComunicatiStampa #Perugia #ScuolaUniversità #evidenza #perugia #pieralli #scoop - Facebook facebook
Carriera Alias in altre due scuole di Perugia. Regolamento adottato al Liceo Pieralli e all'IIS Cavour-Marconi-Pascal x.com
Carriera Alias Disco verde al Liceo Pieralli: La nostra scuola garante dei diritti di tuttiAl Liceo Pieralli approvata la carriera alias. Questo significa che le persone trans, iscritte alla scuola, possono vedere riconosciuta, ... lanazione.it
Carriera Alias in altre due scuole di PerugiaAltre due scuole superiori di Perugia, il professionale Iis Cavour-Marconi-Pascal e il Liceo Pieralli, introducono la Carriera Alias. (ANSA) ... ansa.it