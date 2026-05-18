Liceo Pieralli | arriva la carriera Alias per gli studenti trans

Il liceo Pieralli ha approvato l’attivazione di un percorso chiamato “carriera Alias” destinato agli studenti trans. La delibera, approvata dal consiglio d’istituto, prevede modifiche nei registri di classe per consentire agli studenti di scegliere un nome diverso da quello anagrafico. La decisione è arrivata dopo che alcuni membri del consiglio hanno sostenuto la necessità di rispettare l’identità di genere degli studenti. Non sono stati resi noti i nomi delle persone coinvolte nel processo decisionale.

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