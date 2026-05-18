Gli studenti di un liceo di Potenza hanno avuto l'opportunità di visitare la Centrale Operativa del comando di polizia, dove hanno visto da vicino i mezzi e le attrezzature utilizzate quotidianamente dagli agenti. Durante l'incontro, sono stati mostrati i veicoli e spiegate le funzioni di alcuni strumenti impiegati nelle operazioni di sicurezza e controllo del territorio. L'iniziativa è volta a promuovere una maggiore conoscenza delle attività delle forze dell'ordine e a favorire il senso di sicurezza tra i giovani.

? Punti chiave Come può la visita ai mezzi operativi cambiare la percezione della divisa?. Cosa hanno scoperto gli studenti visitando la Centrale Operativa del comando?. Perché il coinvolgimento dei docenti di sostegno è centrale per la sicurezza?. Come si trasforma la teoria scolastica in cittadinanza attiva attraverso questo incontro?.? In Breve Oltre trenta studenti e docenti di sostegno hanno visitato il comando di Potenza.. La Comandante Maria Santoro ha guidato la delegazione tra uffici e centrale operativa.. La formazione ha riguardato la sicurezza stradale e l'osservazione del parco veicoli.. L'iniziativa promuove l'inclusione sociale e la legalità nel distretto urbano di Potenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liceo Gropius a Potenza: incontro con la Polizia per sicurezza e inclusione

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