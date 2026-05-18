Libertà religiosa o hate speech? Il ricorso a Strasburgo di Räsänen

Una parlamentare ha deciso di portare il suo caso davanti alla Corte europea dei diritti umani a Strasburgo, dopo che un tribunale di Helsinki l’aveva condannata per aver scritto in un opuscolo del 2004. La vicenda riguarda le affermazioni fatte dall’ex ministro, che sono state considerate offensive e discriminanti, portando a un procedimento legale. La corte dovrà ora valutare se tali affermazioni costituiscano una forma di libertà di espressione o se si configurino come discorso d’odio.

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? Punti chiave Chi ha spinto la Corte di Helsinki a condannare la parlamentare?. Cosa ha scritto esattamente l'ex ministro nel suo opuscolo del 2004?. Perché la sentenza finlandese potrebbe cambiare le leggi in tutta Europa?. Come deciderà Strasburgo il confine tra fede e incitamento all'odio?.? In Breve Sentenza di Helsinki coinvolge vescovo Juhana Pohjola e Suomen Luther-säätio.. Condanna per opuscolo pubblicato dalla parlamentare nel 2004.. Sanzione economica di alcune migliaia di euro per violazione normativa.. Normativa finlandese prevede pene fino a due anni di carcere.. La Corte europea dei diritti dell’uomo riceverà il ricorso di Päivi Räsänen dopo la condanna della Corte suprema di Helsinki avvenuta nel marzo scorso per incitamento all’odio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libertà religiosa o hate speech? Il ricorso a Strasburgo di Räsänen ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Finnish Lawmaker Convicted in 'Hate Speech' Case, Likely to Appeal Sullo stesso argomento “Hodio”, dalla Spagna arriva lo strumento che misura l’hate speech sulle reti socialiIl governo spagnolo ha lanciato ‘Hodio’, uno strumento per misurare l’impronta dell’odio e della polarizzazione sulle reti sociali, che “consentirà... Leggi anche: Trump e il magheggio del free speech. L'America della libertà di parola o delle parole in libertà? Canada, ostile ai valori cristiani. Il Parlamento approva il Combatting Hate Act: cresce il timore per la libertà religiosaCon l’approvazione del Bill C-9, il Canada elimina una storica tutela per le espressioni religiose contenuta nel Codice Penale. Leader cristiani, giuristi e difensori delle libertà civili parlano di ... ticinolive.ch Libertà religiosa. Rapporto Acs: persecuzioni in 24 Paesi, discriminazioni in 38, l’Occidente non è esclusoIl Rapporto di Acs sulla libertà religiosa, presentato oggi a Roma, che copre il periodo da gennaio 2023 a dicembre 2024, analizza la situazione in 196 Paesi e documenta gravi violazioni in 62 di essi ... agensir.it