Lezione di calcio al Ceravolo | Iemmello illumina Liberati incanta Palermo travolto Catanzaro da manuale

Durante una partita di calcio al Ceravolo, il protagonista è stato Iemmello, che ha segnato e attirato l'attenzione, mentre Liberati ha mostrato grandi qualità tra le fila delle difese. Il Palermo è stato battuto con un risultato schiacciante, mentre il Catanzaro ha messo in mostra un gioco organizzato e preciso, dominando l'incontro. La squadra di casa ha dimostrato di imporre il proprio stile di gioco, creando un vero e proprio marchio di fabbrica.

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Il Catanzaro non vince: stravince, domina, detta legge, impone il proprio calcio come un marchio di fabbrica. La semifinale playoff contro il Palermo finisce 3-0 già nel primo tempo, ma il risultato è solo la superficie di una storia più profonda, quasi simbolica: da una parte un progetto che cresce, dall’altra un castello costruito sulla sabbia. Al Ceravolo va in scena una lezione di identità, di gestione, di idee. E la firma è tutta giallorossa.Il Catanzaro entra in campo con la lucidità delle squadre che sanno chi sono. Pressing coordinato, palleggio pulito, verticalità feroce. Il Palermo, invece, sembra un insieme di figurine sparse, senza un filo conduttore, senza un piano, senza un’anima. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Lezione di calcio al Ceravolo: Iemmello illumina, Liberati incanta. Palermo travolto, Catanzaro da manuale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Playoff Serie A: Iemmello travolge il Palermo con un 3-0 al Ceravolo? Punti chiave Come ha fatto il Palermo a subire tre gol in un tempo? Chi ha trasformato la partita in una lezione di calcio al Ceravolo? Perché la... Pronostico Catanzaro-Monza: al Ceravolo sono imbattibiliCatanzaro-Monza è una partita valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e... Stanno scomparendo nell'anonimato della metà classifica. Volevate farci lo sgambetto ma è venuta fuori una lezione di calcio Che bello NON essere voi x.com Il controllo della formazione in Warfactory è pronto. Ha bisogno di test e bilanciamento, ma funziona. Immagino che la lezione di geometria avesse uno scopo dopo tutto. Cosa ci manca? reddit Lezioni di giuridicità delle regole del calcio: il Prof Clemente di San Luca fa tappa al Salone del LibroIl Professore Guido Clemente di San Luca stavolta fa tappa al Salone del Libro di Torino con il suo Lezioni di giuridicità delle regole del calcio, di cui è autore insieme a Giovanni Martini e Mario ... tuttonapoli.net La Roma torna alla vittoria e ipoteca i playoff: doppio Ferguson, lezione di calcio al CelticDopo due sconfitte consecutive la Roma ritrova il sorriso e lo fa in Europa League, andando a battere e a dominare in casa del Celtic e mettendo un'ipoteca sul passaggio almeno ai playoff. A Glasgow ... tuttomercatoweb.com