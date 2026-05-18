Lewandoski saluta il Barcellona Flick | Non sarà facile sostituirlo

Da sport.quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 giugno segnerà la fine dell’esperienza di Robert Lewandowski con il Barcellona, dopo due anni e mezzo con la maglia blaugrana. Dal suo arrivo nel 2022, il calciatore ha disputato 192 partite, segnando 119 reti e contribuendo con 24 assist. La sua uscita dal club ha suscitato reazioni tra i membri dello staff, con il tecnico che ha dichiarato come trovare un sostituto all’altezza non sarà una strada facile da percorrere.

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Barcellona, 18 maggio 2026 – Il 30 giugno terminerà l'avventura di Robert Lewandowski al Barcellona. Dal suo arrivo, nel 2022, il polacco è sceso in campo con la maglia blaugrana in 192 occasioni, segnando 119 gol e fornendo 24 assist ai compagni. Lewa è stato uno dei protagonisti principali anche delle vittorie della squadra: nel suo palmarès, infatti, figurano anche 3 Supercoppe di Spagna, 3 campionati spagnoli e una Coppa del Re, oltre i trofei conquistati con le maglie di Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lech Poznan. Dopo 8 anni con la maglia dei bavaresi, Lewandowski aveva scelto Barcellona come nuova tappa della sua carriera e, a suon di gol, è entrato nel cuore dei tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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