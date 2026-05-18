Levissima | l’arte e la natura per rallentare la frenesia urbana

Un'iniziativa recente ha coinvolto artisti e professionisti del benessere per creare un legame tra arte e natura in un contesto urbano. Attraverso interventi e progetti specifici, si mira a offrire agli abitanti un'opportunità di rilassarsi e ritrovare un senso di calma, contrastando la rapidità tipica delle città moderne. Sono state realizzate installazioni e percorsi che uniscono elementi artistici a spazi naturali, con l’obiettivo di favorire il benessere e la connessione con l’ambiente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come può l'arte trasformare una città frenetica in un rifugio?. Chi sono i protagonisti che collegano la lettura al benessere naturale?. Perché un marchio alimentare investe nella cura degli ecosistemi locali?. In che modo la bellezza può cambiare la percezione del territorio?.? In Breve Ilenia Ruggeri coordina l'iniziativa per Sanpellegrino verso la responsabilità territoriale.. Giulia Carla De conduce il vodcast Il Piacere della Lettura.. La scrittrice Giacinta Cavagna di Gualdana partecipa al dialogo sulla narrazione.. L’iniziativa Assapora la purezza di Levissima trasforma gli spazi urbani in zone dedicate alla riflessione e al contatto con l’ambiente naturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Levissima: l’arte e la natura per rallentare la frenesia urbana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Boise: capitale culturale tra arte, Basque Block e natura urbanaBoise, capitale dell’Idaho, è molto più di un centro amministrativo: è un punto di riferimento culturale e urbano che fonde arte, storia e natura in... Leggi anche: "Il verde e la natura infrastruttura urbana" 'Assapora la purezza' , il nuovo murale di Levissima porta la montagna in cittàIl nuovo murale di Levissima firmato da Danilo Pistone, in arte Neve, trasforma i Navigli in una finestra sulle Alpi e invita a riconnettersi con la natura e riscoprire l'essenziale RSS Feed ... adnkronos.com Assapora la purezza: l'arte urbana porta la montagna in città(Adnkronos) - Il nuovo murale di Levissima firmato da Danilo Pistone, in arte Neve, trasforma i Navigli in una finestra sulle Alpi e invita a riconnettersi con la natura e riscoprire l'essenziale ... msn.com