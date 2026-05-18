Levissima la purezza come esperienza concreta da vivere anche in città

In un mondo sempre più frenetico, un creator ha condiviso la sua esperienza di purezza proveniente dalla Valtellina, descrivendola come qualcosa di tangibile e percepibile, non solo ideale. Attraverso il racconto, ha sottolineato come silenzio, tempi lenti e un contatto diretto con la natura contribuiscano a rendere questa purezza reale e concreta. La narrazione evidenzia come tali elementi possano essere vissuti anche in ambienti urbani, portando un’esperienza di genuinità e semplicità.

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“La purezza non è qualcosa di astratto, ma qualcosa che si riesce effettivamente a percepire.” Così Manfredi, content creator che dall’esperienza vissuta in Valtellina ha prodotto il racconto di una purezza fatta di silenzio, tempo lento e contatto diretto con la natura. Attraverso il murale di Neve (realizzato proprio grazie alle foto e ai racconti di Manfredi), queste sensazioni arrivano anche nel cuore di Milano, trasformando uno spazio urbano in un luogo accessibile a tutti dove fermarsi, osservare e riscoprire un momento autentico nel quotidiano. La scrittrice Giacinta Cavagna di Gualdana racconta nell'intervista al vodcast "Il Piacere della Lettura" condotto da Giulia Carla De. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Levissima, la purezza come esperienza concreta da vivere anche in città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Levissima, la purezza come esperienza concreta da vivere anche in città Sullo stesso argomento Leggi anche: Milano, l'artista Danilo Pistone porta la purezza di Levissima in città Maria CBG Oil: purezza, ricerca e benessere in una nuova esperienza naturaleTempo di lettura: 6 minutiNel mondo del benessere contemporaneo sta emergendo una nuova attenzione verso soluzioni naturali sempre più sofisticate,... Milano, l'artista Danilo Pistone porta la purezza di Levissima in città x.com Milano, l'artista Danilo Pistone porta la purezza di Levissima in cittàIn un tempo segnato da ritmi accelerati, sovrastimolazione e modelli spesso irraggiungibili, cresce un’esigenza sempre più condivisa: ritrovare una dimensione più autentica, essenziale, concreta del v ... adnkronos.com Levissima alla Milano Marathon e Family Run 2025: Rigenerarsi per rigenerareRigenerazione: è questa la parola ricorrente che accompagna da sempre l’impegno di Levissima, l’acqua minerale del Gruppo Sanpellegrino che nasce dalle sorgenti del territorio valtellinese e arriva ... gazzetta.it