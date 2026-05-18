Levissima in murale pensato per trasformare l’emozione in immagine
Un murale lungo i Navigli, realizzato nell’ambito del progetto di Levissima chiamato Assapora la Purezza, ha suscitato attenzione. L’opera è stata creata dall’artista noto come Neve, che ha dichiarato di aver voluto trasformare un concetto in immagine, cercando di far passare un’emozione attraverso il dipinto. La scena rappresenta una reinterpretazione visiva di un’idea, con colori e forme scelti dall’autore per comunicare sensazioni e stati d’animo.
“Ho cercato semplicemente di ridipingere un concetto, far passare l’emozione.” Lo ha detto Neve, artista e autore dell’opera, il murales lungo i Navigli simbolo di Assapora la Purezza il progetto di Levissima. Realizzata interamente a mano libera, l’opera di Neve nasce da un approccio quasi impressionista: macchie di colore e riflessi che, osservati da lontano, prendono forma nello sguardo immerso nel paesaggio della Cima Piazzi. Un lavoro che unisce impatto visivo e sostenibilità grazie all’utilizzo di vernici Airlite, capaci di assorbire parte degli agenti inquinanti presenti nell’aria. La scrittrice Giacinta Cavagna di Gualdana racconta nell'intervista al vodcast "Il Piacere della Lettura" condotto da Giulia Carla De. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Levissima, in murale pensato per trasformare lemozione in immagine
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