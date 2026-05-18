Levissima in murale pensato per trasformare l’emozione in immagine

Un murale lungo i Navigli, realizzato nell’ambito del progetto di Levissima chiamato Assapora la Purezza, ha suscitato attenzione. L’opera è stata creata dall’artista noto come Neve, che ha dichiarato di aver voluto trasformare un concetto in immagine, cercando di far passare un’emozione attraverso il dipinto. La scena rappresenta una reinterpretazione visiva di un’idea, con colori e forme scelti dall’autore per comunicare sensazioni e stati d’animo.

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