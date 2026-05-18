Levissima fermarsi per riconnettersi con ciò che conta

Da quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Levissima ha lanciato un progetto che invita le persone a fermarsi, prendersi un momento di pausa e riconnettersi con la natura. L’obiettivo è promuovere il valore della purezza attraverso un’esperienza di riflessione e di contatto con l’ambiente naturale. La campagna si rivolge a chi desidera rallentare il ritmo quotidiano e riscoprire l’importanza di momenti di calma e di autenticità. L’iniziativa si inserisce nel contesto di promozione di uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente.

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“È un progetto che vuol far fermare le persone, prendersi un momento di pausa e riconnettersi alla natura e a quei valori di cui la purezza è cardine.” sono le parole di Ilenia Ruggeri, Direttore Generale di Sanpellegrino che aggiunge: "Con “Assapora la purezza”, Levissima trasforma uno spazio urbano in un luogo di riflessione e connessione, dove l’arte diventa un invito a rallentare e a riscoprire il valore della bellezza, dell’ambiente e delle comunità. Per Sanpellegrino, il progetto rappresenta anche una responsabilità concreta: contribuire a costruire un futuro più consapevole e rispettoso dei territori. La scrittrice Giacinta Cavagna di Gualdana racconta nell'intervista al vodcast "Il Piacere della Lettura" condotto da Giulia Carla De. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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