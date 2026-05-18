Leucemia fondi per due milioni | all’ospedale Papa Giovanni un progetto triennale sui pazienti adulti
Un nuovo progetto triennale dedicato ai pazienti adulti con leucemia sarà realizzato presso l’ospedale “Papa Giovanni” grazie a un finanziamento di due milioni di euro provenienti dalla Fondazione regionale ricerca biomedica. La stessa fondazione ha assegnato quasi 600.000 euro all’ospedale di Bergamo per sviluppare terapie più personalizzate mirate a ridurre le recidive. Il progetto ha come capofila il “San Gerardo” di Monza, coinvolgendo diverse strutture sanitarie della regione.
SANITÀ. Le risorse dalla Fondazione regionale ricerca biomedica, capofila il «San Gerardo» di Monza. A Bergamo poco meno di 600mila euro: «Terapie sempre più personalizzate contro le recidive». È il tumore più comune tra i bambini, ma colpisce con una certa frequenza anche gli adulti. Per questo, la ricerca sulla leucemia linfoblastica acuta percorre costantemente nuove frontiere di cura: e una nuova strada provano a percorrerla anche la Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza e l’ospedale «Papa Giovanni», al lavoro su un nuovo progetto triennale dal valore complessivo di circa 2 milioni di euro. Capofila del progetto è il San Gerardo, che ha ottenuto 1. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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