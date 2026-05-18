Leucemia fondi per due milioni | all’ospedale Papa Giovanni un progetto triennale sui pazienti adulti

Un nuovo progetto triennale dedicato ai pazienti adulti con leucemia sarà realizzato presso l’ospedale “Papa Giovanni” grazie a un finanziamento di due milioni di euro provenienti dalla Fondazione regionale ricerca biomedica. La stessa fondazione ha assegnato quasi 600.000 euro all’ospedale di Bergamo per sviluppare terapie più personalizzate mirate a ridurre le recidive. Il progetto ha come capofila il “San Gerardo” di Monza, coinvolgendo diverse strutture sanitarie della regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui