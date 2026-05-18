Letteratura inclusione e memoria tra Italia e Argentina | incontro con lo scrittore Carlos Daniel Aletto

L’Istituto Alberghiero “Foscolo” di Teano si appresta a ospitare due eventi dedicati alla cultura e alla letteratura, coinvolgendo studenti e relatori di livello internazionale. La prima iniziativa prevede un incontro con uno scrittore di origine argentina, noto per le sue opere che affrontano temi di memoria e inclusione tra Italia e Argentina. Gli appuntamenti si svolgono nel quadro di un programma volto a promuovere la riflessione sui legami tra le due nazioni attraverso incontri culturali e letterari.

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