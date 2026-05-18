Letteratura inclusione e memoria tra Italia e Argentina | incontro con lo scrittore Carlos Daniel Aletto
L’Istituto Alberghiero “Foscolo” di Teano si appresta a ospitare due eventi dedicati alla cultura e alla letteratura, coinvolgendo studenti e relatori di livello internazionale. La prima iniziativa prevede un incontro con uno scrittore di origine argentina, noto per le sue opere che affrontano temi di memoria e inclusione tra Italia e Argentina. Gli appuntamenti si svolgono nel quadro di un programma volto a promuovere la riflessione sui legami tra le due nazioni attraverso incontri culturali e letterari.
L’Istituto Alberghiero “Foscolo” di Teano si prepara a due appuntamenti dedicati alla cultura, alla letteratura e all’inclusione sociale che coinvolgeranno studenti e ospiti di rilievo internazionale.Mercoledì 20 maggio, alle ore 10.30, nella sala conferenze della sede centrale di Viale dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
A Palazzo Campanella il Corrado Alvaro Day, celebrato lo scrittore tra memoria e culturaLa sala Monteleone di Palazzo Campanella ha ospitato il “Corrado Alvaro Day”, appuntamento di rilievo nazionale dedicato al grande scrittore di San...
Incontro con lo scrittore e il mondo della parolaAnche quest’anno leggiamo integralmente in classe un libro di narrativa e, come l’anno scorso, abbiamo incontrato l’autore: lo scrittore Giuseppe...