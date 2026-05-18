L’età media delle auto in circolazione a Parma è pari a quasi 12 anni
A Parma, l’età media delle auto in circolazione è di circa 11 anni e 10 mesi, secondo uno studio condotto da Facile.it. La cifra indica che molte vetture in strada sono piuttosto vecchie rispetto agli standard moderni. Lo studio si è concentrato sulla provincia, analizzando le caratteristiche del parco auto locale e fornendo un quadro dettagliato dell’età media dei veicoli presenti nel territorio. La ricerca si basa su dati raccolti e elaborati dall’azienda nel periodo recente.
Secondo lo studio di Facile.it, l’età media delle auto in circolazione in provincia di Parma è pari a 11 anni e 10 mesi. Parma è risultata essere la seconda provincia emiliano-romagnola con l'età media più bassa dei veicoli in circolazione; in regione l’anzianità media delle auto è pari a 12 anni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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