L’autorevole esponente europeo è stato presente ad Arezzo il 18 maggio 2026, per sostenere un partito politico locale con due rappresentanti regionali. La visita si è svolta in un contesto politico locale, coinvolgendo incontri con i membri del partito e attività pubbliche. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell’evento né su eventuali dichiarazioni rilasciate durante la giornata. La presenza dell’esponente europeo si inserisce nelle iniziative di sostegno a livello regionale e locale.

Arezzo, 18 maggio 2026 – L’Europa sceglie Arezzo: l’autorevole esponente europeo Fabio Massimo Castaldo ad Arezzo per sostenere Forza Italia con Lucia Cherici e Vincenzo Totaro C’è entusiasmo, orgoglio e una forte carica di energia per un endorsement straordinario che dà una spinta decisiva alla corsa verso il Consiglio Comunale di Arezzo. Fabio Massimo Castaldo, già Europarlamentare e Vicepresidente del Parlamento Europeo, sostiene Forza Italia e la candidatura di Lucia Cherici e Vincenzo Totaro (rispettivamente Vicepresidente e Presidente di Elab Arezzo) per la lista di Forza Italia a sostegno di Marcello Comanducci Sindaco.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’esponente europeo Fabio Massimo Castaldo ad Arezzo per sostenere Forza Italia con Lucia Cherici e Vincenzo Totaro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il parlamentare europeo Castaldo ad Arezzo a sostegno di Lucia Cherici e Vincenzo Todaro“C’è entusiasmo, orgoglio e una forte carica di energia per un endorsement straordinario che dà una spinta decisiva alla corsa verso il consiglio...

Forza Italia Arezzo e Lucia Cherici sostengono la svolta per i giovani e le imprese del territorio con la Riforma Valditara e Modello “4+2” ArezzoArezzo, 11 maggio 2026 – Forza Italia Arezzo e Lucia Cherici sostengono la svolta per i giovani e le imprese del territorio con la Riforma Valditara...

L’esponente europeo Fabio Massimo Castaldo ad Arezzo per sostenere Forza Italia con Lucia Cherici e Vincenzo TotaroLucia Cherici (Candidata Forza Italia): Il sostegno di Fabio Massimo Castaldo dimostra che la nostra visione per Arezzo ha radici solide ... lanazione.it

Copyright, Castaldo (M5S): La cattiva risposta a un vero problemaLa cattiva risposta a un vero problema. Queste le parole dell’eurodeputato Fabio Massimo Castaldo (M5s) riguardo all’esito del voto sulla direttiva sul copyright al Parlamento europeo. affaritaliani.it