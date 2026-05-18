Lepore e l’assalto di Modena | Anche a Bologna stiamo verificando gli ingressi delle aree pedonali

A seguito dell’assalto avvenuto a Modena, le autorità a Bologna hanno iniziato a controllare le aree pedonali. In particolare, sono stati installati dispositivi di sicurezza e barriere nelle zone che normalmente sono accessibili durante il fine settimana. Le verifiche riguardano la presenza di eventuali intrusioni o comportamenti sospetti, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle zone più frequentate della città. Le misure sono state adottate in tempi rapidi dopo gli eventi verificatisi a Modena.

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Bologna, 18 maggio 2026 – Dopo i fatti di Modena, anche a Bologna “stiamo verificando tutte le nostre aree pedonali, quelle che solitamente sono aperte nel weekend hanno già delle barriere all'ingresso. Comunque stiamo facendo tutte le verifiche per vedere se ci sta sfuggendo qualcosa”. A confermarlo è il sindaco Matteo Lepore sulla messa in sicurezza delle strade cittadine, per evitare che anche sotto le Due Torri possano accadere drammi come quelli di sabato scorso a Modena, quando Salim El Koudri, a bordo della sua auto, si è lanciato sulla folla a 100 chilometri orari, ferendo diverse persone, alcune di esse in modo grave (due sono ricoverate a Bologna). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lepore e l’assalto di Modena: “Anche a Bologna stiamo verificando gli ingressi delle aree pedonali” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lepore: "Dopo Modena: verifiche sulle aree pedonali di Bologna"Dopo l’attacco avvenuto a Modena, dove un’auto lanciata sui passanti ha ferito diverse persone e riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana, anche... Dopo Modena, aree pedonali a rischio e fioriere dei T-days: il presidio da estendereBologna, 18 maggio 2026 – L’attentato di Modena, benché non legato a motivi di radicalizzazione religiosa, riaccende comunque la paura per...