Lepore | Dopo Modena | verifiche sulle aree pedonali di Bologna

Dopo l’attacco avvenuto a Modena, dove un’auto ha investito passanti causando diversi feriti, le autorità di Bologna hanno deciso di intensificare i controlli e le verifiche sulle aree pedonali della città. La notizia ha suscitato l’attenzione delle forze di polizia, che stanno esaminando i punti strategici per garantire una maggiore sicurezza. Le verifiche sono state annunciate dal rappresentante locale, che ha evidenziato l’importanza di mantenere un’attenzione costante sulle zone più frequentate.

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