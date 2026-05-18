Lepore | Dopo Modena | verifiche sulle aree pedonali di Bologna
Dopo l’attacco avvenuto a Modena, dove un’auto ha investito passanti causando diversi feriti, le autorità di Bologna hanno deciso di intensificare i controlli e le verifiche sulle aree pedonali della città. La notizia ha suscitato l’attenzione delle forze di polizia, che stanno esaminando i punti strategici per garantire una maggiore sicurezza. Le verifiche sono state annunciate dal rappresentante locale, che ha evidenziato l’importanza di mantenere un’attenzione costante sulle zone più frequentate.
Dopo l’attacco avvenuto a Modena, dove un’auto lanciata sui passanti ha ferito diverse persone e riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana, anche Bologna rafforza l’attenzione sulle proprie aree pedonali. Il sindaco Matteo Lepore ha spiegato che il Comune sta controllando tutte le zone. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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