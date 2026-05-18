Lepore | Dopo Modena | verifiche sulle aree pedonali di Bologna

Da bolognatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’attacco avvenuto a Modena, dove un’auto ha investito passanti causando diversi feriti, le autorità di Bologna hanno deciso di intensificare i controlli e le verifiche sulle aree pedonali della città. La notizia ha suscitato l’attenzione delle forze di polizia, che stanno esaminando i punti strategici per garantire una maggiore sicurezza. Le verifiche sono state annunciate dal rappresentante locale, che ha evidenziato l’importanza di mantenere un’attenzione costante sulle zone più frequentate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo l’attacco avvenuto a Modena, dove un’auto lanciata sui passanti ha ferito diverse persone e riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana, anche Bologna rafforza l’attenzione sulle proprie aree pedonali. Il sindaco Matteo Lepore ha spiegato che il Comune sta controllando tutte le zone. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Dopo Modena, aree pedonali a rischio e fioriere dei T-days: il presidio da estendereBologna, 18 maggio 2026 – L’attentato di Modena, benché non legato a motivi di radicalizzazione religiosa, riaccende comunque la paura per...

Leggi anche: Sinistra in testacoda sulle città a 30 all’ora: il sindaco di Modena gela Lepore

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web