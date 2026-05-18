Lentigione sconfitto | ora la C è impossibile

Nella partita tra Lentigione e Piacenza, la squadra ospite ha vinto con il punteggio di 2-0. La formazione di casa ha schierato un modulo 4-3-3 con Gasperini tra i pali e vari giocatori in campo, tra cui Masini, Bita e Mele in difesa, e Nanni, Battistello e Mordini nel reparto offensivo. Durante il secondo tempo, sono stati effettuati alcuni cambi, tra cui Miglietta, Montipò, Panigada e Cellai. Il risultato ha portato la squadra di casa a perdere ogni possibilità di ottenere il primo posto in classifica.

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