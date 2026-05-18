Lentigione sconfitto | ora la C è impossibile
Nella partita tra Lentigione e Piacenza, la squadra ospite ha vinto con il punteggio di 2-0. La formazione di casa ha schierato un modulo 4-3-3 con Gasperini tra i pali e vari giocatori in campo, tra cui Masini, Bita e Mele in difesa, e Nanni, Battistello e Mordini nel reparto offensivo. Durante il secondo tempo, sono stati effettuati alcuni cambi, tra cui Miglietta, Montipò, Panigada e Cellai. Il risultato ha portato la squadra di casa a perdere ogni possibilità di ottenere il primo posto in classifica.
LENTIGIONE 0 PIACENZA 2 LENTIGIONE (4-3-3): Gasperini; Masini, Bita (40’ st Miglietta), Mele, Alessandrini; Pari (16’ st Montipò), Nappo, Penta (39’ st Panigada); Nanni, Battistello (34’ st Cellai), Mordini. A disposizione: Cheli, Cavacchioli, Nava, Cardona, Cudini. All. Pedrelli. PIACENZA (4-3-1-2): Ribero; Sbardella, Silva, Martinelli, Bertin; Mazzaglia (45’ st Putzolu), Poledri (40’ De Vitis), Lordkipanidze; Campagna (27’ st Manuzzi); D’Agostino (43’ st Garnero), Mustacchio. A disposizione: Kolgecaj, Zaffalon, Ganz, Cabri, Ciuffo. All. Franzini. Arbitro: Leone di Avezzano (Salinelli e Troina, quarto uff. Saffioti). Reti: st 12’ Mustacchio (rig), 38’ Manuzzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Pistoiese-Tropical Coriano 0-1
Sullo stesso argomento
La Pistoiese avvisa tutti. ’Manita’ alla Trevigliese. Ora sotto col LentigionePISTOIESE 5 TREVIGLIESE 0 PISTOIESE (4-3-3): Giuliani; Accardi, Pellizzari, Bertolo, Tempre (17’ st Pellegrino); Della Latta (1’ st Rossi),...
La rivelazione di Netanyahu: "Sconfitto tumore alla prostata, ora sto bene"Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato di essere guarito da un tumore alla prostata e di stare ora "in ottima forma fisica".
Piacenza, verso la finale playoff a Lentigione. Franzini: Fatta una prima impresa, ora completiamo il percorsoIl tecnico alla vigilia del match di domenica (ore 16). Sarà una partita totalmente diversa rispetto a quella di Pistoia e dovremo essere altrettanto bravi ad interpretare i diversi momenti della gar ... sportpiacenza.it
Lentigione-Piacenza 0-2: diretta live e risultato finale | Serie DDiretta Lentigione-Piacenza 17 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di finale playoff di Serie D ... calciomagazine.net