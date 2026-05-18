Durante la conferenza stampa del film Paper Tiger al Festival di Cannes, Adam Driver è stato interrogato sulle accuse di comportamenti aggressivi rivoltegli da Lena Dunham nel suo memoir Famesick. La risposta dell’attore è stata breve e distaccata, senza aggiungere commenti o dettagli. La discussione si è concentrata principalmente su questa interazione, mentre il pubblico presente ha assistito a un momento di tensione tra i protagonisti, senza ulteriori sviluppi pubblici.

La conferenza stampa di Paper Tiger al Festival di Cannes ha riservato un momento di tensione mediatica quando Adam Driver è stato interrogato sulle recenti rivelazioni contenute nel memoir di Lena Dunham, Famesick. La risposta dell’attore è stata secca, calibrata e ha scatenato risate nervose nella sala: “Non ho commenti su tutto questo. Sto tenendo tutto per il mio libro “. Una dichiarazione che lascia intendere molto più di quanto dica. Driver, noto per il suo riserbo e la sua intensità professionale, ha scelto di non entrare nel merito delle accuse pubbliche della sua ex collega, ma la promessa implicita di una futura autobiografia ha acceso la curiosità dell’industria cinematografica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lena Dunham accusa Adam Driver di comportamenti aggressivi: la replica (gelida) arriva a Cannes

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