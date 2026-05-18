Legnano aggredito da studente all' ex Medea | prof dell’Iss Bernocchi finisce in ospedale

Questa mattina a Legnano, un docente dell’istituto superiore Bernocchi è stato aggredito da uno studente nella sede distaccata dell’ex Medea. L’episodio si è verificato durante le ore di lezione e ha portato il docente a essere trasportato in ospedale con un codice di gravità gialla. L’aggressione è avvenuta in un contesto scolastico, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze dell’accaduto. La scuola ha avviato le pratiche previste per gestire l’incidente.

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Legnano (Milano), 18 maggio 2026– Si è conclusa con il trasporto in ospedale in codice giallo di uno dei docenti dell’Isis Bernocchi che qui aveva lezione l’aggressione andata in scena questa mattina a opera di uno degli alunni dell’istituto nella sede distaccata dell’ex Medea. L’aggressione nella sede distaccata di via Paganini. L’episodio è accaduto intorno alle 10 di questa mattina nella sede distaccata di via Paganini dove si tengono alcuni dei corsi della scuola superiore che ha la sua sede principale in via Diaz: per motivi ancora da chiarire uno degli alunni dell’istituto avrebbe aggredito un docente di 60 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano che ha poi trasportato l’insegnante all’ospedale di Legnano, in codice giallo, per accertamenti sullo stato di salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, aggredito da studente all'ex Medea: prof dell’Iss Bernocchi finisce in ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Latina, studente di 15 anni aggredito da tre coetanei finisce in ospedale Eboli: passante aggredito da ciclista, finisce in ospedaleUn passante ad Eboli ha tentato di fermare un ciclista per manovre pericolose in piazza della .