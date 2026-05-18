Leggi sui rifiuti | cosa si può migliorare?

Negli ultimi anni, l’Europa ha avviato un processo di revisione delle leggi sulla gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di adeguarsi alle sfide climatiche e di ridurre l’utilizzo di risorse provenienti da paesi esteri. Le nuove normative si concentrano su aspetti come il riciclo, la riduzione dei materiali destinati allo smaltimento e l’introduzione di obiettivi più stringenti per le nazioni membri. Questi cambiamenti hanno portato a modifiche nelle pratiche di smaltimento e nelle politiche di gestione dei rifiuti.

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