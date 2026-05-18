Leggi sui rifiuti | cosa si può migliorare?
Negli ultimi anni, l’Europa ha avviato un processo di revisione delle leggi sulla gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di adeguarsi alle sfide climatiche e di ridurre l’utilizzo di risorse provenienti da paesi esteri. Le nuove normative si concentrano su aspetti come il riciclo, la riduzione dei materiali destinati allo smaltimento e l’introduzione di obiettivi più stringenti per le nazioni membri. Questi cambiamenti hanno portato a modifiche nelle pratiche di smaltimento e nelle politiche di gestione dei rifiuti.
(Adnkronos) – Negli ultimi anni l’Europa ha accelerato la revisione delle norme sulla gestione dei rifiuti, spinta dall’urgenza climatica e dalla necessità di ridurre la dipendenza da materie prime estere. Il quadro normativo resta ancorato alla Direttiva quadro sui rifiuti (200898Ce), ma la sua revisione più recente, la Direttiva (Ue) 20251892, ha aggiornato definizioni, responsabilità . L'articolo i rifiuti: cosa si può migliorare? proviene da. Potrebbe interessarti:. Quanto inquina produrre la neve artificiale?. Imprese, nasce la Community digitale italiana delle acque. Fiere, Key-The Energy Transition Expo si chiude con boom di presenze: +41%. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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