Leggenda Festival a Empoli quattro giorni di lettura | tra gli ospiti Malvaldi Corlazzoli e Verna Il programma
Dal 21 al 24 maggio a Empoli si svolgerà “Leggenda 2026”, un festival dedicato alla lettura e all’ascolto. Sono previsti sessantasette eventi distribuiti in diciassette luoghi diversi della città. Il programma include la partecipazione di autori di libri per tutte le età, insieme a illustratori, attori e compagnie teatrali. Oltre alle presentazioni di libri, il festival coinvolge 103 classi scolastiche, creando un’occasione di incontro tra pubblico e professionisti del settore.
Sessantasette eventi, 103 classi coinvolte, autori di libri per ogni età ma anche illustratori, attori e compagnie teatrali in 17 luoghi diversi: è “Leggenda 2026”, il festival della lettura e dell’ascolto che andrà in scena dal 21 al 24 maggio a Empoli. Una rassegna organizzata dal Comune che giunge alla nona edizione. Un laboratorio artistico ed educativo, rivolto alle nuove generazioni (0-14 anni) che vuole essere un grande e appassionato invito a un ascolto multisensoriale dei libri, all’esplorazione delle loro storie che ci permettono di viaggiare nel tempo e nello spazio oltre i confini della nostra immaginazione. Tra gli ospiti... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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