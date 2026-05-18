Leggenda Festival a Empoli quattro giorni di lettura | tra gli ospiti Malvaldi Corlazzoli e Verna Il programma

Dal 21 al 24 maggio a Empoli si svolgerà “Leggenda 2026”, un festival dedicato alla lettura e all’ascolto. Sono previsti sessantasette eventi distribuiti in diciassette luoghi diversi della città. Il programma include la partecipazione di autori di libri per tutte le età, insieme a illustratori, attori e compagnie teatrali. Oltre alle presentazioni di libri, il festival coinvolge 103 classi scolastiche, creando un’occasione di incontro tra pubblico e professionisti del settore.

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Sessantasette eventi, 103 classi coinvolte, autori di libri per ogni età ma anche illustratori, attori e compagnie teatrali in 17 luoghi diversi: è “Leggenda 2026”, il festival della lettura e dell’ascolto che andrà in scena dal 21 al 24 maggio a Empoli. Una rassegna organizzata dal Comune che giunge alla nona edizione. Un laboratorio artistico ed educativo, rivolto alle nuove generazioni (0-14 anni) che vuole essere un grande e appassionato invito a un ascolto multisensoriale dei libri, all’esplorazione delle loro storie che ci permettono di viaggiare nel tempo e nello spazio oltre i confini della nostra immaginazione. Tra gli ospiti... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Leggenda Festival, a Empoli quattro giorni di lettura: tra gli ospiti Malvaldi, Corlazzoli e Verna. Il programma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggenda 2026, a Empoli torna il Festival della lettura e dell’ascolto67 eventi, 103 classi coinvolte: si entra nel vivo della settimana dedicata alla lettura, all’ascolto, alle storie per bambine, bambini, ragazzi e... Empoli, debutta UFF-Urban Food Festival: quattro giorni tra street food, musica e cultura popEmpoli, 5 maggio 2026 - Quattro giorni tra street food internazionale, musica dal vivo e cultura pop: dal 7 al 10 maggio debutta a Empoli UFF-Urban... Leggenda festival Empoli: in partenza la nona edizione tra libri, spettacoli e laboratori67 eventi, 103 classi coinvolte: si entra nel vivo della settimana dedicata alla lettura, all’ascolto, alle storie per bambine, bambini, ragazzi e ragazze ... gonews.it Giallo Mare protagonista a Leggenda FestivalEmpoli si trasforma in una città di storie, teatro, musica e meraviglia. La sezione ascolto è stata curata dalla compagnia empolese ... gonews.it