Leggenda 2026 a Empoli torna il Festival della lettura e dell’ascolto

A Empoli torna il Festival della lettura e dell’ascolto, arrivato alla sua edizione 2026. La manifestazione comprende un totale di 67 eventi e coinvolge 103 classi di scuole di diverse età. La settimana dedicata alla promozione delle storie e della lettura si svolge anche con incontri serali rivolti agli adulti, aperti al pubblico. L’iniziativa si concentra sulla valorizzazione della narrazione per bambini, ragazzi e adulti, creando uno spazio di confronto e di condivisione culturale.

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