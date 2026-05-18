Leggenda 2026 a Empoli torna il Festival della lettura e dell’ascolto
A Empoli torna il Festival della lettura e dell’ascolto, arrivato alla sua edizione 2026. La manifestazione comprende un totale di 67 eventi e coinvolge 103 classi di scuole di diverse età. La settimana dedicata alla promozione delle storie e della lettura si svolge anche con incontri serali rivolti agli adulti, aperti al pubblico. L’iniziativa si concentra sulla valorizzazione della narrazione per bambini, ragazzi e adulti, creando uno spazio di confronto e di condivisione culturale.
67 eventi, 103 classi coinvolte: si entra nel vivo della settimana dedicata alla lettura, all’ascolto, alle storie per bambine, bambini, ragazzi e ragazze ma anche per gli adulti con gli incontri serali aperti al pubblico. La nona edizione di “Leggenda festival” è alle porte, da giovedì 21 a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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