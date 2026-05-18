Legalità memoria e beni confiscati | a Copertino la lezione di don Puglisi
A Copertino, un evento ha messo in luce il rapporto tra legalità, memoria e beni confiscati. Durante l'incontro, si è parlato di come questi temi siano collegati alla storia di un sacerdote ucciso in passato e della sua azione nel territorio. La discussione si è concentrata sull'importanza di recuperare e valorizzare i beni confiscati, evidenziando come possano rappresentare un'opportunità di riscatto sociale e civile. L'iniziativa ha coinvolto principalmente i giovani, invitandoli a riflettere sui valori della legalità.
COPERTINO – La legalità spiegata ai ragazzi partendo da un luogo che racconta, già da solo, cosa può significare il riscatto di un territorio. È iniziata questa mattina, nella masseria “La Tenente” di Copertino, la “Settimana della legalità”, promossa dalla Caritas diocesana di Nardò-Gallipoli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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