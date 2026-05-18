Nel campionato di Lega Pro, il Teramo si trova in prima posizione nella classifica generale, con un vantaggio significativo rispetto alle altre squadre. La situazione potrebbe cambiare se alcune squadre decidessero di rinunciare alla promozione, lasciando il posto al Teramo. In particolare, il possibile ritiro del Vado potrebbe influire sulla posizione finale in graduatoria, modificando le possibilità di salita. La graduatoria attuale si basa sui punti accumulati dalle squadre fino a questo momento.

? Punti chiave Chi potrebbe rinunciare al posto lasciandolo scivolare al Teramo?. Come influirà la possibile rinuncia del Vado sulla graduatoria?. Quando scadrà il termine ultimo per presentare la domanda ufficiale?. Perché la dirigenza deve gestire con precisione la scadenza del 16 giugno?.? In Breve Graduatoria vede Ligorna al secondo posto con 2,12 punti e Nissa con 1,97.. Scadenza per domande di ammissione fissata al 16 giugno per i club coinvolti.. Termine ultimo per ripescaggi e riammissioni spostato al 20 luglio prossimo.. Dibattito su Super J alle 20:30 con Di Sabatino, Micciola e Valbruni.. Il Teramo Calcio guida la graduatoria ufficiale per l’ammissione alla Lega Pro con un punteggio di 2,18 dopo la conclusione dei play-off di Serie D. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lega Pro: il Teramo è primo in graduatoria per il salto di categoria

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