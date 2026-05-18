Lega Irpinia | Rafforzare il centrodestra e il ruolo degli amministratori locali

Da avellinotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Direzione provinciale della Lega si è riunita sotto la guida del commissario provinciale, Luigi Barone, per discutere la situazione politica locale. Durante l'incontro, è stato preso atto dell'assenza di una candidatura ufficiale alla Presidenza della Provincia di Avellino, candidatura che la stessa Lega aveva sostenuto e richiesto agli altri partiti del centrodestra. La riunione si è concentrata sulla volontà di rafforzare il ruolo degli amministratori locali e di consolidare il centrodestra nella provincia.

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La Direzione provinciale della Lega, convocata dal commissario provinciale Luigi Barone, si è riunita per prendere atto della mancata candidatura alla Presidenza della Provincia di Avellino di un autorevole riferimento del centrodestra, che la Lega aveva auspicato e sollecitato agli alleati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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